ОСТАННІ НОВИНИ

У ЛОДА розповіли, як вакцину від Covid будуть транспортувати на Львівщину

Наталя Дуляба

|

Заморожену вакцину від коронавірусу доставлять на склади у Києві. Там її будуть розморожувати і розподіляти по областях у спеціальних холодильних камерах. Львівщина, отримавши свою дозу вакцини, має використати її за визначений час. Про це у вівторок, 9 лютого, повідомив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Першу партію вакцини від Covid-19 Львівщина має отримати у середині лютого. Попередньо відомо, що це має бути мРНК-вакцина Pfizer-BioNTech (Америка і Німеччина), пізніше повинна надійти вакцина Moderna (Америка).

За словами Ореста Чемериса, всі вакцини поставлятимуть на склади у Києві у замороженому вигляді. Там її будуть розморожувати і відправляти у регіони.

«Коли ми говоримо про вакцину, яка потребує глибокої заморозки, то така вакцина буде поступати централізовано на склади у Києві. Відповідно, після цього її будуть розморожувати і скеровувати на Львівщину. Тому фактично ця вакцина буде вже зберігатись у звичайному холодовому режимі, як і більшість вакцин. У нас є морозильні камери для того, щоби зберегти весь логістичний зв’язок із дотриманням усіх температурних режимів. У нас також є визначений термін, протягом якого вакцина має має бути використана», – розповів Орест Чемерис.

Реклама партнерів

Щеплення від коронавірусу буде безкоштовним, першочергово на Львівщині його робитимуть медикам Covid-лікарень, «швидких», працівників лабораторій, які проводять Covid-тести, а також старших людей у геріатричних пансіонатах та інтернатах.

Безпосередньо щеплення робитимуть спеціально утворені мобільні бригади, яких на Львівщині буде 14: 10 – у Львові, ще 4 – на території області.

«Мобільні бригади проводитимуть вакцинацію у тимчасових пунктах, які облаштовують на базі Covid-лікарень. В одну таку групу входить водій, лікар і дві медсестри. Вся логістика у нас відпрацьована, мобільні групи укомплектовані, є готова заміна, якщо хтось із членів грипу, наприклад, захворіє», – відзначив Орест Чемерис.

Нагадаємо, масова вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Тим часом посадовці на Львівщині кажуть, що хочуть сформувати «позитивне ставлення» мешканців до вакцинації від Covid, аби вони хотіли зробити собі щеплення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...