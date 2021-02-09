У ЛОДА розповіли, як вакцину від Covid будуть транспортувати на Львівщину

Заморожену вакцину від коронавірусу доставлять на склади у Києві. Там її будуть розморожувати і розподіляти по областях у спеціальних холодильних камерах. Львівщина, отримавши свою дозу вакцини, має використати її за визначений час. Про це у вівторок, 9 лютого, повідомив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Першу партію вакцини від Covid-19 Львівщина має отримати у середині лютого. Попередньо відомо, що це має бути мРНК-вакцина Pfizer-BioNTech (Америка і Німеччина), пізніше повинна надійти вакцина Moderna (Америка).

За словами Ореста Чемериса, всі вакцини поставлятимуть на склади у Києві у замороженому вигляді. Там її будуть розморожувати і відправляти у регіони.

«Коли ми говоримо про вакцину, яка потребує глибокої заморозки, то така вакцина буде поступати централізовано на склади у Києві. Відповідно, після цього її будуть розморожувати і скеровувати на Львівщину. Тому фактично ця вакцина буде вже зберігатись у звичайному холодовому режимі, як і більшість вакцин. У нас є морозильні камери для того, щоби зберегти весь логістичний зв’язок із дотриманням усіх температурних режимів. У нас також є визначений термін, протягом якого вакцина має має бути використана», – розповів Орест Чемерис.

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Щеплення від коронавірусу буде безкоштовним, першочергово на Львівщині його робитимуть медикам Covid-лікарень, «швидких», працівників лабораторій, які проводять Covid-тести, а також старших людей у геріатричних пансіонатах та інтернатах.

Безпосередньо щеплення робитимуть спеціально утворені мобільні бригади, яких на Львівщині буде 14: 10 – у Львові, ще 4 – на території області.

«Мобільні бригади проводитимуть вакцинацію у тимчасових пунктах, які облаштовують на базі Covid-лікарень. В одну таку групу входить водій, лікар і дві медсестри. Вся логістика у нас відпрацьована, мобільні групи укомплектовані, є готова заміна, якщо хтось із членів грипу, наприклад, захворіє», – відзначив Орест Чемерис.

Нагадаємо, масова вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Тим часом посадовці на Львівщині кажуть, що хочуть сформувати «позитивне ставлення» мешканців до вакцинації від Covid, аби вони хотіли зробити собі щеплення.

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