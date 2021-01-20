52% українців не готові вакцинуватись від COVID, навіть безкоштовно, – опитування

52% українців не готові робити щеплення від коронавірусу, навіть якщо воно буде безкоштовним. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно із результатами опитування, готові вакцинуватись від коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках, – 39%, не готові – 56%. За умови, якщо щеплення буде безкоштовним, готові вакцинуватись – 43%, натомість не готові – 52%.

Підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала. До прикладу, у листопаді безкоштовне щеплення підтримували 55%. Натомість кількість тих, хто готовий прищепитися платною вакциною дещо зросла.

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Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи – 30-49 років, жінок, мешканців малих міст та тих, хто не боїться захворіти.

Опитування було проведене 14-16 січня 2021 року. Було опитано 1600 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

Львівський портал писав, що масова вакцинація в Україні розпочнеться у лютому.

Нагадаємо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Зауважимо, що нардепка від партії «Голос» Олександра Устінова повідомила, що Україна мала можливість закупити індійську вакцину від COVID-19, у понад п’ять разів дешевшу, ніж вакцина від китайської компанії Sinovac Biotech. Крім цього вакцина, яку закупила Україна, поки що показує ефективність в 50%.

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