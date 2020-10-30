Рішення КС скасовує контроль за фінансуванням партій і виборчих кампаній

Своїм рішенням, прийнятим 27 жовтня, Конституційний Суд позбавив НАЗК майже всіх інструментів контролю за фінансуванням політичних партій та кандидатів як у виборчий, так і у міжвиборчий період. Про це пише рух «Чесно».

Зокрема, КСУ визнав неконституційним пункт 12 статті 12 закону «Про запобігання корупції», який наділяв НАЗК правом складати адмінпротоколи, віднесені законом до компетенції Нацагентства. Також НАЗК позбавили доступу до інших державних реєстрів та права отримувати інформацію від держорганів, організацій різних форм власності та від громадян.

Все це означає, що НАЗК не зможе належним чином виконувати обов’язки, покладені на нього законом «Про політичні партії в Україні» та Виборчим кодексом України.

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«Фактично партії та кандидати отримали можливість порушувати цілу низку законів і не нестимуть за це жодної відповідальності», – наголошують у «Чесно».

Найближчі наслідки такого рішення КСУ будуть відчутні вже зараз. Згідно з Виборчим кодексом України, у випадку неподання чи несвоєчасного подання партіями та кандидатами виборчих фінансових звітів територіальні комісії повинні повідомити про це НАЗК. НАЗК своєю чергою повинне скласти та направити до суду адмінпротоколи. Через рішення КСУ агентство зробити цього не зможе.

Більше того, НАЗК навіть позбавили права отримувати повідомлення про ці порушення (частина 6 пункту 1 статті 12 ЗУ «Про запобігання корупції» визнана неконституційною). Окрім виборчих звітів, НАЗК не зможе належним чином перевіряти поточну фінансову звітність політичних партій, яку ті подають у міжвиборчий період, та складати адмінпротоколи у випадку виявлення порушень.

«Таким чином рішення КСУ відкидає систему контролю за фінансуванням політичних партій та виборчих кампаній щонайменше на 5 років назад. Це, у свою чергу, відкриває ще більші можливості для політичної корупції в Україні», – резюмують у русі «Чесно».

Як писав Львівський портал, напередодні Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Таке подання у Конституційний Суд ініціювали 47 депутатів ОПЗЖ та «За майбутнє», серед них є й представники Львівщини. Із повним списком нардепів-ініціаторів можна ознайомитися за цим посиланням.

Через це рішення КС президент Володимир Зеленський терміново скликав РНБО, а українці вийшли на акції протесту. Тим часом у Євросоюзі вважають рішення Конституційного Суду підставою для призупинення безвізу.

Скандал довкола КС правоохоронці розцінили як замах на захоплення влади в Україні і відкрили кримінальну справу.

На виконання рішення КС ввечері 28 жовтня в Україні закрили реєстр е-декларацій. Втім вечері 29 жовтня Кабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до нього.

Також у НАЗК заявили, що закриттям реєстрів КС заблокував призначення переможців місцевих виборів.

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