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Щодо суддів КС відкрили кримінальну справу: замах на захоплення влади

Ольга Денисяка

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В Єдиний реєстр судових розслідувань внесено кримінальне провадження щодо «захоплення державної влади суддями Конституційного суду». Про це повідомив на сторінці у Facebook нардеп партії «Голос» Ярослав Юрчишин, передає Львівський портал.

 

«Кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України (захоплення державної влади) щодо суддів Конституційного Суду зареєстроване, внесене в Єдиний реєстр судових розслідувань та направлене у Державне бюро розслідувань. В рамках цього провадження цілком законно, не політично, можна довести, якщо була змова з метою захоплення влади», написав Ярослав Юрчишин.

Також він зазначив, що окремі компоненти цієї справи можуть перегукуватися з розслідування НАБУ щодо Окружного адміністративного суду Києва.

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На думку нардепа це дозволить усунути причетних до правопорушення суддів без руйнування інституції Конституційного Суду

Як відомо напередодні КСУ скасував електронне декларування за поданням народних депутатів від ОПзЖ і «За майбутнє».

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу.

Також опубліковано повний список народних обранців, які внесли у Конституційний суд скандальне подання, на підставі якого скасували е-декларування в Україні, складається із 47 осіб.

Ввечері, 29 жовтня, Кабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру е-декларацій.

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