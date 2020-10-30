Українці пікетують будівлю Конституційного суду

Під будівлею Конституційного суду України українці зібралися на акцію протесту через те, що суд скасував кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та закрив доступ до декларацій чиновників і депутатів, пише Громадське.

Організаторами акції виступає «Центр протидії корупції», «Фундація ДЕЮРЕ», «Рух опору капітуляції» та «Євромайдан». Протест дістав назву «Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова».

Люди принесли з собою валізи, щоб з ними «відправити суддів до Ростова», як вони заявляють на акції.

На плакатах написи: «Корупційний суд, ганьба», «Найгуманніший у світі суд» та «Корупційний сходняк України». Протестувальники перекрили дорогу, на що у Поліції діалогу нагадали, що це не планове перекриття.

На територію суду мітингарі кидають димові кулі, шини та використані презервативи. Після цього хтось з натовпу викрикнув, що кидати використані гумові засоби контрацепції – неекологічно.

Як відомо напередодні КСУ скасував електронне декларування за поданням народних депутатів від ОПзЖ і «За майбутнє».

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу.

Також опубліковано повний список народних обранців, які внесли у Конституційний суд скандальне подання, на підставі якого скасували е-декларування в Україні, складається із 47 осіб.

Ввечері, 29 жовтня, Кабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру е-декларацій.

Фото, відео: Громадське