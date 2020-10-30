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Українці пікетують будівлю Конституційного суду

Андрій Котенський

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Під будівлею Конституційного суду України українці зібралися на акцію протесту через те, що суд скасував кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та закрив доступ до декларацій чиновників і депутатів, пише Громадське.

Організаторами акції виступає «Центр протидії корупції», «Фундація ДЕЮРЕ», «Рух опору капітуляції» та «Євромайдан». Протест дістав назву «Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова».

Люди принесли з собою валізи, щоб з ними «відправити суддів до Ростова», як вони заявляють на акції.

На плакатах написи: «Корупційний суд, ганьба», «Найгуманніший у світі суд» та «Корупційний сходняк України». Протестувальники перекрили дорогу, на що у Поліції діалогу нагадали, що це не планове перекриття.

На територію суду мітингарі кидають димові кулі, шини та використані презервативи. Після цього хтось з натовпу викрикнув, що кидати використані гумові засоби контрацепції – неекологічно.

Як відомо напередодні КСУ скасував електронне декларування за поданням народних депутатів від ОПзЖ і «За майбутнє».

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу.

Також опубліковано повний список народних обранців, які внесли у Конституційний суд скандальне подання, на підставі якого скасували е-декларування в Україні, складається із 47 осіб.

Ввечері, 29 жовтня, Кабмін зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру е-декларацій.

Фото, відео: Громадське

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