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НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

Наталя Дуляба

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Національне агентство з питань запобігання корупції закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного Суду. Про це пише УП.

 

Як заявив голова НАЗК Олександр Новіков, після ознайомлення з рішенням Конституційного Суду агентство закриває реєстр електронних декларацій. Він не працюватиме вже з 18:00 год. середи, 28 жовтня.

«Конституційний Суд визнав неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України. Не буде реєстру декларацій (з 18:00 години на сайті – ред). Рішення Конституційного Суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991-й, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності», – відзначив Олександр Новіков.

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Реєстр не працюватиме доти, поки Верховна Рада не ухвалить новий закон, яким надасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію.

Як писав Львівський портал, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Таке подання у Конституційний Суд ініціювали депутати ОПЗЖ та «За майбутнє».

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