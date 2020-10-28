Конституційний Суд скасував е-декларації та низку антикорупційних норм, – ЗМІ

Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, зокрема електронне декларування доходів посадовців, недостовірне декларування та незаконне збагачення. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Посилаючись на власні джерела, видання повідомляє, що Конституційний Суд на закритій частині засідання ухвалив рішення, яким визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

«На закритій частині засідання було ухвалено рішення, яке набирає законної сили. Визначені положення визнано неконституційними», – сказало джерело у КС, при цьому зазначивши, що конституційність цілої низки положень ще вивчатиметься, оскільки суд виніс ухвалу про виділення справи в окреме провадження.

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Водночас УП пише, що рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Журналіст Сергій Лещенко зазначає, що подання у КС ініціювали депутати ОПЗЖ та «За майбутнє», а сам проєкт суддям роздали лише вранці 27 жовтня.

«На закритому засіданні у вівторок КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК. Проєкт був розданий вранці і проголосований. Такого не було навіть при Януковичі. Проти виступили лише четверо суддів: Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий», – написав Лещенко у своєму Telegram.

Зазначимо, що раніше до КСУ надійшло конституційне подання 48 народних депутатів, які, зокрема, пропонували скасувати:

декларування неповнолітніх дітей та інших осіб, які живуть з чиновником; проведення НАЗК моніторингу способу життя чиновників; проведення НАЗК повної перевірки декларацій; доступ НАЗК до інформаційних баз даних та державних реєстрів; декларування відомостей про нерухомість, незавершене будівництво, цінне рухоме майно, у тому числі транспорт, грошові активи та позичені кошти, фінансові зобов’язання, видатки та правочини, роботу за сумісництвом; декларування відомостей про чужі об’єкти, від яких чиновник має право отримувати дохід; публічний доступ до декларацій; подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані; статті 366-1 «Декларування недостовірної інформації» та 368-5 «Незаконне збагачення» Кримінального кодексу України.

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