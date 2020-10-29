Кабмін зобов'язав НАЗК відновити доступ до реєстру е-декларацій

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Сталося це на позачерговому засіданні, яке провели просто в Офісі президента. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов пише Громадське.

«На виконання рішення РНБО ухвалили розпорядження, яким зобов’язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки», — написав він.

Дещо пізніше Офіс президента оприлюднив повідомлення про результати засідання РНБО, скликаного раніше через рішення Конституційного суду про відкат антикорупційної реформи.

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«За результатами засідання було ухвалено рішення, зокрема, щодо вжиття Кабінетом Міністрів невідкладних заходів щодо тимчасового порядку ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також проведення спеціальної перевірки», — зазначено там.

Також у повідомленні ОП вказано, що його учасники вирішили «провести термінове засідання уряду в Офісі глави держави». При цьому там не уточнюють, як саме уряд планує виконати рішення РНБО, щоб воно не суперечило рішенню Конституційного суду.

Утім, як випливає зі слів прем’єр-міністра з іншого повідомлення Офісу президента, «вже завтра кожен українець зможе зайти й побачити декларації чиновників і політиків».

Як відомо напередодні КСУ скасував електронне декларування за поданням народних депутатів від ОПзЖ і «За майбутнє».

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

В ЄС вважають рішення КС підставою для призупинення безвізу.

Також опубліковано повний список народних обранців, які внесли у Конституційний суд скандальне подання, на підставі якого скасували е-декларування в Україні, складається із 47 осіб.