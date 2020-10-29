Через скандальне рішення КС Зеленський терміново скликає РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

«Змушені констатувати, що останнім часом з’явились ознаки того, що окремі суб’єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні. Це неприпустимо», – йдеться у повідомленні ОП.

Президент запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, та ухвалити відповідні рішення. Необхідні законопроєкти, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані й подані Главою держави до Верховної Ради як невідкладні.

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«Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими», – заявив президент.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, зокрема електронне декларування доходів посадовців, недостовірне декларування та незаконне збагачення.

Таке подання у Конституційний Суд ініціювали депутати ОПЗЖ та «За майбутнє».

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного Суду.

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