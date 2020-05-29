На Львівщині четверо застрахованих медиків, які захворіли на COVID-19, отримали виплати

Станом на 29 травня на Львівщині четверо медиків, які знаходяться на стаціонарному лікуванні з підтвердежним коронавірусом, отримали страхові виплати у розмірі 15 000 грн. Загалом в області застрахували 5094 медики. Про це під час брифінгу повідомила заступник начальника департаменту управління регіональної мережею ПрАТ СК «Уніка» Оксана Загричук, передає кореспондент Львівського порталу.

Помічник координатора Центру при Львівській ОДА у питаннях страхування Кіндрат Гвоздинський зазначив, що станом на 29 травня на Львівщині застрахували 5094 медпрацівників. Страхуванню підлягають усі медики, які працюють в медзакладах, що визначені опорними для лікування коронавірусу.

Заступник начальника Департаменту управління регіональної мережею ПрАТ СК «Уніка» Оксана Загричук повідомила, що серед застрахованих медиків захворіли дев’ять осіб, четверо з них вчора отримали виплати.

«Виплати у розмірі 15 тисяч гривень отримають не всі хворі медики, а лише ті, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Наразі, з усіх застрахованих медиків, захворіли дев’ять осіб, четверо з них вчора отримали виплати», – розповіла Оксана Загричук.

Львівський портал повідомляв, що 28 квітня на Львівщині запустили програму страхування медиків на випадок захворювання коронавірусом.

Станом на 28 травня на Львівщині коронавірусом заразилися майже 300 медиків, 148 із них – зі Львова. Одужали вже 63 медпрацівники. Наразі відомо про смерті трьох медиків від ускладнень коронавірусу.

Найбільше хворих на COVID-19 є серед працівників лікарні швидкої медичної допомоги, що на вул. Миколайчука – 91 особа. При цьому 11 із них виздоровіли. У цьому медзакладі із 25 травня почали робити тести на виявлення антитіл до коронавірусної інфекції. Перші результати аналізів показали, що троє медиків перехворіли на коронавірус, навіть не знаючи цього.

Нагадаємо, раніше медикам на Львівщині ЛОДА обіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Як писав Львівський портал, 28 травня усім медикам Львова, які захворіють на коронавірус, у мерії пообіцяли виплачувати по 100 000 грн допомоги.

Зазначимо, під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.

Нещодавно Львів погодив виплату 10 000 грн премії 237 медпрацівникам. Із детальним переліком осіб можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, що наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

Перші надбавки за березень, 5,2 млн грн, медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні Львівська ОДА теж виплатила із запізненням.