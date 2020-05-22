237 медиків і лаборантів у Львові отримають по 10 тисяч гривень. Список

223 медпрацівники 8-ої лікарні, 14 лаборантів військового госпіталю і обласного лабораторного центру, які проводять ПЛР-тести, отримають по 10 000 гривень матеріальної допомоги. Відповідне рішення сьогодні, 22 травня, прийняв виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням виконком погодив виділення із бюджету Львова понад 2,3 млн грн, які скерують на виплату матеріальної допомоги медпрацівника, які борються із коронавірусом.

Так, по 10 000 гривень отримають 237 медиків:

223 працівники 8-ої міської клінічної лікарні, які надають допомогу пацієнтам з ускладненими пневмоніями та підозрою на COVID-19;

4 лаборанти Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, які проводять ПЛР-тести;

10 лаборантів Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України, які роблять ПЛР-тести.

Серед усіх медиків, яким перерахують матеріальну допомогу від міста, є не лише мешканці Львова, а й області.

Як писав Львівський портал, під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.

Також по 20 000 грн Львів надає й тим медпрацівникам, які заразились коронавірусом під час роботи. Наразі відомо, що COVID-19 у Львові підхопили 114 медиків, більшість із них – працівники лікарні швидкої допомоги.

Медикам на Львівщині ЛОДА теж обіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Нагадаємо, що наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

Перші надбавки за березень, 5,2 млн грн, медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні Львівська ОДА теж виплатила із запізненням.