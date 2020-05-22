У Львові коронавірус підхопили 124 медики

У Львові під час роботи коронавірусом заразилися уже 124 медики. Стан усіх хворих стабільний, складних випадків перебігу COVID-19 немає. Про це сьогодні, 22 травня, під час брифінгу повідомив міський голова Андрій Садовий.

«124 медпрацівники міста захворіли на COVID-19. На щастя, випадків, коли хвороба пробігає критично, немає. Всі вони отримують допомогу», – сказав мер.

Як повідомляє пресслужба ЛОДА, загалом на Львівщині коронавірусом заразились 245 медиків. Найбільше хворих – серед медпрацівників лікарні швидкої допомоги, що у Львові на вул. Миколайчука, та обласної клінічної лікарні.

«Станом на ранок (22 травня – ред.) у 75 медичних працівників лікарні швидкої медичної допомоги діагностовано коронавірус. Є невелика частина з цих медиків, які знаходяться в інфекційній лікарні з пневмоніями, їхній стан близький до середньої важкості. Всю допомогу, яку необхідно, вони отримують, і всі необхідні протиепідемічні заходи в лікарні швидкої допомоги теж проводяться», – розповів директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

Зазначимо, станом на 19 травня було відомо про 206 медиків, які на Львівщині заразились коронавірусом. 114 із них – працівники медзакладів Львова. Найбільше хворих на COVID-19 також було серед персоналу лікарні швидкої допомоги.

Як писав Львівський портал, під час боротьби з коронавірусом Львів почав виплачувати премії медпрацівникам. По 10 000 грн отримують працівники обласного лабораторного центру та лаборанти медуніверситету, які роблять ПЛР-тести, а також лікарі обласної інфекційної лікарні.

Також по 20 000 грн Львів надає й тим медпрацівникам, які заразились коронавірусом під час роботи. Наразі відомо, що COVID-19 у Львові підхопили 114 медиків, більшість із них – працівники лікарні швидкої допомоги.

Сьогодні, 22 травня, Львів погодив виплату 10 000 грн премії 237 медпрацівникам. Із детальним переліком осіб можна ознайомитися за цим посиланням.

Медикам на Львівщині ЛОДА теж обіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Нагадаємо, що наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

Перші надбавки за березень, 5,2 млн грн, медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні Львівська ОДА теж виплатила із запізненням.