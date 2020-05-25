У Львові почали тестування на антитіла до COVID-19

У Львові почали тестувати методом імуно-ферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Перші ІФА-тести робитимуть медпрацівникам лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

«Цей вид тестування дозволяє подивитися на наявність антитіл в організмі людини та дізнатися, чи особа вже хворіла на коронавірус. Апарати для таких досліджень є в лабораторіях міських лікарень та поліклінік. Тому це істотно збільшить масовість тестування у Львові. Також зазначу, що це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для визначення хворих на COVID-19 і найголовніше тих, хто вже перехворів», – написав мер.

Зазначимо, раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що такі тестування дозволять ретроспективно подивитися наявність антитіл та епідеміологічно дізнатися, чи були пропущені випадки інфікування.

Перші тестування на антитіла до коронавірусу запустили в Одеській і Сумській областях.

Додамо, що Україна може стати п’ятою країною у світі, де буде запущена масова ІФА-діагностику для виявлення антитіл до коронавірусу COVID-19. Наразі такі тестування відбуваються у Німеччині та Сполучених Штатах Америки.