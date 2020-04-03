Між регіонами України поділять 2 тисячі упаковок препарату для лікування COVID-19

У регіони України в п’ятницю, 3 квітня, відправлять понад 2 тис. упаковок «Плаквенілу», який використовується при лікуванні коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає МОЗ.

За його словами, 3 квітня буде фізично підписано договір з «УкрМедПостач», і ліки поїдуть в області.

«У нас уже готовий відповідний розподіл. Нам передали 3 тис. упаковок препарату. 2250 будуть відправлені в регіони, а 750 залишаються в Києві – для швидкого реагування», – заявив він.

Як додав міністр охорони здоров’я, «Плаквеніл» – один з кількох препаратів, що містить діючу речовину гідроксихлорохін, яку застосовують при лікуванні від коронавірусу. Саме тому МОЗ веде переговори з іншими компаніями щодо поставок цього препарату.

«Наступного тижня ми отримаємо достатньо цих ліків, щоб потенційно лікувати до 20 тис. пацієнтів», – підкреслив Максим Степанов.

Варто наголосити, що наразі не існує ліків від коронавірусної хвороби COVID-19, пацієнтам надається симптоматичне лікування. Зокрема, «Плаквеніл» застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.

«Будь-яке використання цього лікарського засобу у лікуванні COVID-19 вважається використанням поза зареєстрованими показаннями – off-label (тобто за відсутності такого затвердженого показання, як хвороба, спричинена COVID-19, в інструкції для медичного застосування). Препарат не рекомендовано купувати в аптеках без рецепта лікаря. Самолікування може бути небезпечним для здоров’я людей», – зазначили у МОЗ.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Відтак на потреби Львівщини скерували 4000 китайських експрес-тестів, 5000 медичних масок та 500 біокостюмів.

31 березня з Китаю в Україну прибули 100 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус та засоби індивідуального захисту: 40 тисяч окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів. Вантаж пообіцяли спрямувати до лікарень та лабораторій у всі регіони України. Кількома днями пізніше у Львівській ОДА поінформували, що область отримала 8 тонн медичного вантажу.

Станом на 3 квітня в Україні зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину введено штрафи від 17 000 до 170 000, детальніше читайте – тут.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.