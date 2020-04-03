В Україні вже 942 випадки коронавірусу. 23 людини померло

На ранок, 3 квітня, в Україні зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
За добу було зафіксовано 138 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪Вінницька область — 61 випадок;
▪Волинська область — 10 випадків;
▪Дніпропетровська область — 12 випадків;
▪Донецька область — 8 випадків;
▪Житомирська область — 6 випадків;
▪Закарпатська область — 24 випадки;
▪Запорізька область — 22 випадки;
▪Івано-Франківська область — 81 випадок;
▪Кіровоградська область — 15 випадків;
▪м. Київ — 180 випадків;
▪Київська область — 70 випадків;
▪Львівська область — 13 випадків;
▪Луганська область — 3 випадки;
▪Одеська область — 20 випадків;
▪Полтавська область — 5 випадків;
▪Рівненська область — 25 випадків;
▪Сумська область — 30 випадків;
▪Тернопільська область — 114 випадків;
▪Харківська область — 1 випадок;
▪Херсонська область — 4 випадки;
▪Хмельницька область — 7 випадків;
▪Чернівецька область — 171 випадок;
▪Черкаська область — 55 випадків;
▪Чернігівська область — 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Андрій Котенський