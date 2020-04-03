В Україні вже 942 випадки коронавірусу. 23 людини померло

На ранок, 3 квітня, в Україні зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪Вінницька область — 61 випадок;

▪Волинська область — 10 випадків;

▪Дніпропетровська область — 12 випадків;

▪Донецька область — 8 випадків;

▪Житомирська область — 6 випадків;

▪Закарпатська область — 24 випадки;

▪Запорізька область — 22 випадки;

▪Івано-Франківська область — 81 випадок;

▪Кіровоградська область — 15 випадків;

▪м. Київ — 180 випадків;

▪Київська область — 70 випадків;

▪Львівська область — 13 випадків;

▪Луганська область — 3 випадки;

▪Одеська область — 20 випадків;

▪Полтавська область — 5 випадків;

▪Рівненська область — 25 випадків;

▪Сумська область — 30 випадків;

▪Тернопільська область — 114 випадків;

▪Харківська область — 1 випадок;

▪Херсонська область — 4 випадки;

▪Хмельницька область — 7 випадків;

▪Чернівецька область — 171 випадок;

▪Черкаська область — 55 випадків;

▪Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.