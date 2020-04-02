Львівщина отримала вісім тонн медвантажу, який розподілить між 13 лікарнями

Цього тижня Львівська область отримала понад 8 тонн медичного вантажу. Про це у середу, 2 квітня, заявив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, передає пресслужба ЛОДА.

Медичний вантаж вагою 8 тонн, який розподілять серед 13 закладів охорони здоров’я, містить кисневі маски, медичні респіратори, медичні маски посилені, медичні костюми біозахисту, рукавиці, термометри, фільтри ШВЛ, бахіли, шапки одноразові.

За словами Максима Козицького розпочався розподіл цього вантажу – до Кам’янка-Бузької, Сокальської, Стрийської районних лікарень, обласну інфекційну лікарню та до Центру легеневого здоров’я.

«До цього центру буде також закуплено більше 20-ти апаратів ШВЛ. Додатково очікуємо поставку ПЛР-тестів, які вже завтра будуть доставлені на Львівщину. Ми вже розпочали масовий скринінг експрес-тестами мешканців області – кожен район виїжджають мобільні групи для тестування частки населення, яка зараз у групі ризику», – сказав Максим Козицький.

Своєю чергою голова Львівської облради Олександр Ганущин додав, що протягом цього і наступного тижня всі лікарні першої лінії мають бути забезпечені засобами захисту.

«Забезпечені будуть лікарні першої і другої лінії зокрема дуже важливим елементом – костюмами біозахисту (6-8 тис. костюмів), адже ми працюємо з пожертводавцями з Першого українського міжнародного банку. І наступного тижня після укомплектації засобами захисту медзакладів першої і другої лінії візьмемося за «первинку», де працює 1400 лікарів. Вони мають бути забезпечені усіма засобами захисту, бо також перебувають на передовій. Ми будемо над цим працювати», – наголосив очільник облради.

Додамо, що 2 квітня медичний вантаж передали Львівському регіональному фтизіопульмонологічному клінічному лікувально-діагностичному центру (Центру легеневого здоров’я), який є визначений одним з опорних медзакладів.

За словами генерального директора Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру Любомира Рака, станом на сьогодні у Центрі розгорнуто для лікування пацієнтів з коронавірусом 140 ліжок, усі вони забезпечені кисневими точками.

«Крім того, ми розширили реанімаційне відділення до 20 ліжок, які також мають доступ до кисню. Ми маємо 8 апаратів штучної вентиляції легень. Серед усіх пацієнтів, які зараз перебувають на лікуванні у нас, двоє є з підозрою на коронавірус, у них взято необхідні аналізи. Лікарня в повному обсязі забезпечена респіраторами, засобами захисту і дезінфікуючими засобами та іншим», – розповів він.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Відтак на потреби Львівщини скерували 4000 китайських експрес-тестів, 5000 медичних масок та 500 біокостюмів.

31 березня з Китаю в Україну прибули 100 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус та засоби індивідуального захисту: 40 тисяч окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів. Вантаж пообіцяли спрямувати до лікарень та лабораторій у всі регіони України.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Фото: ЛОДА