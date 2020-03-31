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В Україну прибув літак зі 100 тисячами тестів на коронавірус

Ольга Денисяка

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У Міжнародний аеропорт «Бориспіль» прибув літак з Китаю, який привіз 100 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус та засоби індивідуального захисту. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

 

Окрім тестів літаком прибули 40 тисяч окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.

«Після проходження всіх санітарних та митних процедур вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України», – йдеться у повідомленні.

Засоби захисту передадуть військовим та прикордонникам, а маски направлять у аптеки,  щоб задовольнити попит населення.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Львівщина отримала свою партію тестів того ж вечора 23 березня.

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