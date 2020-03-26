Стоп коронавірус: на Львівщині запустили чат-боти і платформу з контактами лікарень

На Львівщині запустили онлайн-платформу Stop COVID-19, де зібрана не лише корисна інформація про коронавірус, а й контакти всіх медзакладів областів. У планах – доповнити базу даних ще й номерами телефонів сімейних лікарів. Також у Telegram i Viber запрацювали чат-боти. Все необхідне програмне забезпечення безкоштовно розробила львівська ІТ-компанія SoftServe. Про це сьогодні, 26 березня, повідомив голова Львівської облради Олександр Ганущин, передає кореспондент Львівського порталу.

Олександр Ганущин наголосив, що при підозрі на коронавірус чи просто при погіршенні стану здоров’я не потрібно відразу викликати «швидку», яка зараз і так навантажена. Першочергово людина має спочатку звернутися до свого сімейного лікаря.

Для тих, хто не знає, як із ним зв’язатися, або взагалі ще не встиг підписати угоду зі своїм лікарем, запустили онлайн-платформу Stop COVID-19 та чат-боти у Telegram i Viber.

«Із 2,6 млн людей, що живуть на Львівщині, трохи більше 2 млн мешканців мають укладені договори зі сімейним лікарем. Тому з допомогою платформи Stop COVID-19 і чат-ботів ми хочемо нагадати свідомим жителям, що першочергово слід звернутися до свого сімейного лікаря. Тут можна дізнатися адресу найближчої лікарні, закладу сімейної медицини, а в ідеалі – контакти сімейного лікаря. Ми ведемо перемовини з Нацслужбою здоров’я України, вона має надати розробникам такі дані», – пояснив голова облради.

Олександр Ганущин не уточнив, коли саме через чат-боти та платформу Stop COVID-19 можна буде отримати контакти свого сімейного лікаря. Втім він розповів, яким чином відбуватиметься верифікація користувача:

«Чат буде працювати за принципом верифікації людини: вказуєте свій номер телефону, вам приходить SMS-повідомлення, яке потрібно ввести. І після того вам має прийти ім’я і прізвище лікаря та його номер. Так би мало бути в ідеалі».

Онлайн-платформу Stop COVID-19 і чат-боти у Telegram i Viber львівська ІТ-компанія SoftServe розробила безкоштовно. Старший віце-президент фірми Дмитро Іванов додав, що у планах – запуск чат-бота і у WhatsApp.

«Як тільки з’явилася ідея створити інформаційний ресурс, який допоможе населенню в час епідемії коронавірусу, ми відразу взялися її втілювати. Фактично за п’ять днів ми розробили веб-додаток з базою даних медустанов області та два канали: Вайбер та Телеграм. Ще плануємо запустити WhatsApp», – сказав Дмитро Іванов.

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Також відомо, що готель на вул. Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати львівських медиків. Аналогічну ініціативу підтримав готельний комплекс, що на в’їзді до Львова.

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Нещодавно в обласній інфекційній лікарні розповіли, чого найбільше потребують для того, щоб лікувати пацієнтів із підозрою на коронавірус. Із детальним переліком необхідного можна ознайомитися за цим посиланням.