Коронавірус на Львівщині: інфекційна лікарня розповіла, чого потребує найбільше

Львівщина готується до стрімкого збільшення хворих на коронавірус. У лікарні закуповують апарати штучної вентиляції легень, засоби індивідуального захисту, реагенти, медикаменти та інше обладнання. Втім усіх небайдужих закликають допомогти у забезпеченні медустанов усім необхідним. Львівська обласна інфекційна лікарня розповіла, чого зараз потребує найбільше. Про це повідомляє Львівський портал.

За інформацією Львівської облради, обласна інфекційна лікарня має найбільшу потребу в медичних функціональних ліжках; в поповненні і створенні запасу засобів індивідуального захисту для персоналу і масок для пацієнтів; пульсоксиметрах; безконтактних термометрах; манометрах для точок доступу до кисню, зволожувачах кисню, ротаметрах кисню; кисневих концентраторах; моніторах пацієнта; апаратах ШВЛ тощо.

Щодо медикаментів, то в лікарні створили достатній запас антибіотиків, противірусних препаратів, інфузійних розчинів, деззасобів, антисептичних засобів.

Водночас обласна інфкційна лікарня дякує всім, хто вже відгукнувся і допоміг з апаратами ШВЛ (2 шт), термометрами ртутними, кардіомоніторами (3 шт), ліжками й матрацами, антисептичними засобами, захисним одягом та іншим. Повний перелік отриманої допомоги – на слайді нижче.

Із питань надання допомоги Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні можна звертатися до заступника директора з медичної частини Ігоря Берника (067 37 444 38).

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підозрюють у 110 людей, 49 із них перебувають у лікарні, решта – вдома на самоізоляції. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, лише одна пацієнта перебуває у важкому стані.

Коронавірус в області виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили уже 145 випадків захворювання на коронавірус, 5 із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

За останню добу ще одну смерть від коронавіусу зафіксували в Івано-Франківській області, втім деталей поки немає.

Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.