У облраді кажуть, що Львівщина отримає майже пів сотні апаратів штучного дихання до середини травня

Медзаклади Львівщини отримають 49 апаратів штучної вентиляції легень до середини травня. Про це під час брифінгу 25 березня повідомив перший заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк, передає корепсондент Львівського порталу.

За його словами, спільними зусиллями ЛОР, Львівської ОДА та волонтерів вдалося віднайти на ринку 49 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), які будуть закуплені упродовж квітня.

«Поставки розпочнуться з 5 квітня і триватимуть до середини травня. Це та кількість, яка зараз є оптимальною для того, щоб зустріти належним чином коронавірус, який, на жаль, прийде і на Львівщину», – наголосив Богдан Гагалюк.

Також посадовець додав, що буде закуплено монітори спостереження 30 – 50 штук. Остаточна їхня кількість, за його словами, залежатиме від наявності пропозицій на ринку.

Раніше Львівський портал писав, що область отримає апарати ШВЛ до кінця квітня.

Також ми інформували, що 23 березня до Львова прилетів літак із першою партією швидких тестів та індивідуальних засобів захисту, які Україні надав Китай. На потреби Львівщини скерували 4000 китайських експрес-тестів, 5000 медичних масок та 500 біокостюмів.

Додамо, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі обладнання для лікарень. З ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові запустили безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків.

Загалом у Львівській області визначили чотири медзаклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом. Наразі пацієнтів з підозрою на коронавірус госпіталізовують у Львівську обласну інфекційну лікарню.

Як відомо, у Львівській області коронавірус підозрюють у 96 людей. Серед усіх хворих із підозрою на коронавірус COVID-19 лабораторно підтвердили у двох осіб – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії.

В Україні коронавірус лабораторно підтверджено вже у 113 людей. Інфекція забрала життя вже чотирьох осіб. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська та 68-річний чоловік з Тернопільщини.

Варто наголосити, що 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації у всій країні, а також продовжив карантин до 24 квітня.