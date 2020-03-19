До кінця квітня Львівщина отримає 50 апаратів штучної вентиляції легень

Наразі на Львівщині є 80 апаратів штучної вентиляції легень. До кінця квітня лікарні мають отримати ще близько 50 таких апаратів. Про це сьогодні, 19 березня, під час брифінгу повідомив очільник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, передає кореспондент Львівського порталу.

Посадовець визнає, що через поширення коронавірусу у світі суттєво зріс попит на апарати штучної вентиляції легень. Тому їхня кількість на ринку є дуже обмежена. Зараз Львівщина має близько 80 таких апаратів і дотепер жодному пацієнту із підозрою на коронавірус він ще не знадобився.

«Зараз справді є дуже великий попит у світі на апарати штучної вентиляції легень. Але наголошу, що в області є достатній запас апаратури. На сьогодні у нашому розпорядженні є близько 80 таких апаратів… До кінця квітня маємо отримати ще близько 50 апаратів штучної вентиляції легень. Але для підтримки дихання пацієнтів із коронавірусом найбільш критичним питанням є не наявність апаратів штучної вентиляції легень, а системи кисневого забезпечення і неінвазивної вентиляції легень. Тобто масочної вентиляції легень чистим киснем», – розповів Андрій Васько.

За його словами, апарати штучної вентиляції легень необхідні для пацієнтів, які перебувають у дуже важкому стані. А для лікування легших станів медзаклади мають бути забезпечені системами кисневого забезпечення і неінвазивної вентиляції легень.

«Таких точок доступу до кисню у визначених лікарнях для лікування хворих на коронавірус є близько 300. Але ми плануємо збільшити їхню кількість до 700. Тобто фактично 700 пацієнтів одномоментно зможуть перебувати на масочній вентиляції легень. Маски, трубки і всі інші розхідні засоби для неінвазивної вентиляції легень підвищеним тиском кисню зараз є на етапі транспортування в область. 500 одиниць на сьогодні вже мають бути на балансі наших лікарень. Також чи очікуємо на близько 8000 масок різного калібру як для дітей, так і для дорослих», – пояснив Андрій Васько.

Водночас посадовець підкреслив, що 80% людей, які захворіють на коронавірус, матимуть легку і середню форми важкості. Такі випадки, за словами Васька, у світі лікують в домашніх умовах через консультації зі сімейним лікарем. Втім він наголосив, що для того, аби на Львівщині не було масового спалаху COVID-19, кожному мешканцю потрібно дотримуватись карантину.

«Якщо люди не будуть відвідувати релігійні заходи, обмежать контакти між собою, а робочі моменти переведуть у дистанційний режим, то на Львівщині ми не будемо мати піку, а просто пройдемо через незначне підвищення захворюваності. В Італії карантин оголосили зі суттєвим запізненням, а це призвело до перевантаження лікарень і браку місця. Тому нам зараз так важливо дотримуватись режиму карантину», – підкреслив Андрій Васько.

Нагадаємо, нещодавно міський голова Андрій Садовий заявляв, що Львову для ефективного лікування хворих на коронавірус потрібно 100 апаратів штучної вентиляції легень. Кошти на їхню закупівлю, 30 млн грн, виділили із бюджету міста 17 березня.

Перші три такі апарати лікарня швидкої допомоги, що на вул. Миколайчука, отримала 18 березня, ще три мали б надійти протягом 19 березня. Відтак загалом у медзакладі буде шість апаратів штучної вентиляції легень.

(Апарати ШВЛ у лікарні швидкої допомоги)

В обласній інфекційній лікарні також запевнили, що наразі мають все необхідне для лікування пацієнтів із підозрою на коронавірус. Проте у медзакладі хочуть створити запаси усіх необхідних засобів, бо вже готуються приймати велику кількість хворих. Тому лікарня не проти допомоги волонтерів.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 29 людей, троє із них перебувають вдома на самоізоляції, 26 осіб перебувають у лікарні. Важкохворих серед них немає, стан пацієнтів – або задовільний, або наближений до середньої важкості.

У чотирьох людей, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили 16 випадків захворювання на коронавірус, два із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.