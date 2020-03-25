На Львівщині госпіталізували ще 7 людей з підозрою на коронавірус

Із вечора вівторка, 24 березня, до ранку середи, 25 березня, із підозрою на коронавірус в обласну інфекційну лікарню госпіталізували ще 7 людей. Загалом COVID-19 на Львівщині підозрюють вже у 96 людей. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА із посиланням на медиків лікарні.

«Із 21:30 год. 24 березня по 7:50 год. 25 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулися ще 7 осіб. Пацієнти є зі Львова, Золочева та Хмельницької області. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. Стан однієї пацієнтки наближений до важкого», – йдеться у повідомленні.

Із усіх хворих, у яких підозрюють коронавірус, 44 людини лікуються в інфекційній лікарні у Львові, решта перебуває на самоізоляції.

Серед усіх хворих із підозрою на коронавірус COVID-19 лабораторно підтвердили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали.

Ще у чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, не виявили коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, в Україні загалом підтвердили уже 97 випадків захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Як писав Львівський портал, в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Літак із тестами, масками і костюмами прибув до Львова ввечері 23 березня.

Водночас у Львівській ОДА пояснювали, що достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в Київ. Там у лабораторїі проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Наразі Львів мав лише одну упаковку Bioeasy на 25 тестів, які діагностують захворювання на 5-14 день після початку хвороби. Нещодавно центр легеневого здоров’я у Львові закупив п’ять упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Також мерія Львова замовила 20 наборів реагентів для проведення полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19, їх вистачить для тестування близько 2000 людей.

Також нещодавно стало відомо, що полімеразну ланцюгову реакцію на визначення коронавірусної інфекції можуть проводити на сучасних тест-системах для туберкульозу, які має згаданий Центр легеневого здоров’я у Львові. За один день тут можна зробити 400 тестів, але для цього потрібні спеціальні картриджі.