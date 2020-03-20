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Коронавірус у Львові. Поліція вивчає всі контакти ізольованого чоловіка

Андрій Котенський

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У Львові зафіксовано перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Про цеу своєму телеграм каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Недугу виявили у 70-річного львів’янина, який 13 березня повернувся до Львова з Німеччини.

«За даними від головного лікаря інфекційної лікарні, хворий здав аналізи приватному діагностичному центру після чого матеріали були відправлені до Києва. Результат позитивний.

Хворого ізолюють в інфекційну лікарню. Поліція вивчає всі контакти пацієнта», – повідомив Андрій Садовий.

Як уточнив Львівському порталу в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, пацієнт на домашньому карантині до фінального тесту на коронавірус.

«Аналізи забирали 13 березня, і отримали позитивний результат. На сьогоднішній день пацієнт без симптомів. У його дружини аналіз негативний. Повторні аналізи пацієнту зробили і відправили в Київ. Переведений на домашній карантин», – повідомив Андрій Васько.

Водночас мер Львова уточнив, що «повертаючись з Німеччини чоловік (сам є лікарем) усвідомлював, що є в групі ризику. Відтак, у перший ж день після повернення здав аналізи в приватну лабораторію. Весь час намагався бути в максимальній самоізоляції. Після отримання позитивних результатів одразу звернувся до інфекційної лікарні. Станом на сьогодні почувається добре, жодних клінічних проявів немає, але перебуватиме й надалі під контролем».

Нагадаємо, в Україні на коронавірус захворіли 26 людей, троє з яких померли. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Додамо, що на час карантину у Львові ввели обмеження й на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів. За тим, чи дотримуються перевізники такої норми, стежать правоохоронці. У четвер, 19 березня, у Львові оштрафували перших п’ятьох перевізників-порушників.

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