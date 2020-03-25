Коронавірус в Україні: за добу виявили 29 нових випадків

Минулої доби в Україні виявили 29 нових хворих на COVID-19. Загалом коронавірус в країні лабораторно підтвердили вже у 113 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Минулої доби виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

«Станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Крім цього 24 березня зафіксований ще один летальний випадок через коронавірус – у Тернопільскій області. Загалом це вже четверта смерть від COVID-19 в Україні.

Наразі коронавірусна хвороба зафіксована:

Волинська область — 1 випадок (виявлено за останню добу);

Запорізька область — 2 випадки (виявлені за останню добу)

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний) випадків;

м. Київ — 31 випадок (з них 2 виявлено протягом останньої доби);

Київська область — 22 випадків (з них 7 протягом останньої доби);

Львівська область — 2 випадки;

Луганська область — 1 (виявлено за останню добу)

Одеська область — 1 (виявлено за останню добу)

Тернопільська область — 4 випадки (1 летальний), 2 з яких виявлено протягом останньої доби;

Чернівецька область — 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлено протягом останньої доби;

Черкаська область — 1 випадок.

Крім цього станом на ранок 25 березня 2020 року до Центру надійшло 185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 941 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ вкотре закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Загалом COVID-19 на Львівщині підозрюють вже у 96 людей. З усіх хворих, у яких підозрюють коронавірус, 44 людини лікуються в інфекційній лікарні у Львові, решта перебуває на самоізоляції. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. Стан однієї пацієнтки наближений до важкого.

Нагадаємо, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Як писав Львівський портал, в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Літак із тестами, масками і костюмами прибув до Львова ввечері 23 березня.

Водночас у Львівській ОДА пояснювали, що достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в Київ. Там у лабораторїі проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Наразі Львів мав лише одну упаковку Bioeasy на 25 тестів, які діагностують захворювання на 5-14 день після початку хвороби. Нещодавно центр легеневого здоров’я у Львові закупив п’ять упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Також мерія Львова замовила 20 наборів реагентів для проведення полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19, їх вистачить для тестування близько 2000 людей.

Також нещодавно стало відомо, що полімеразну ланцюгову реакцію на визначення коронавірусної інфекції можуть проводити на сучасних тест-системах для туберкульозу, які має згаданий Центр легеневого здоров’я у Львові. За один день тут можна зробити 400 тестів, але для цього потрібні спеціальні картриджі.