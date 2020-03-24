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Коронавірус в Україні підхопила вже майже сотня людей

Наталя Дуляба

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У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні підтвердили уже у 97 осіб. Про це сьогодні, 24 березня, під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише Уніан.

 

«На момент проведення брифінгу вже зареєстровано 97 випадків захворювання», – поінформував Віктор Ляшко і додав, що 13 нових хворих виявили у Чернівецькій області.

Також він уточнив, що нові випадки у Чернівецькій області – це люди, які раніше контактували із хворими на коронавірус.

«В основному це контактні люди, які були в контакті з випадками попередніх, яких в нас було 25 випадків в цій області».

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували 11 нових випадків інфікування коронавірусом, 10 із них у Київській області, ще 1 – в Тернопільській. Відтак станом на 10:00 год. вівторка, 24 березня, коронавірусну інфекцію виявили у 84 осіб.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні померли три людини. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

На Львівщині коронавірус підозрюють у 86 людей, 40 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

В області коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

Як писав Львівський портал, у ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики.

Літак із китайськими тестами, масками і костюмами прибув до Львова ввечері 23 березня. Загалом Львівщина отримала 4000 швидких тестів, 5000 медичних масок, 500 біокостюмів. Є також і реагенти для проведення тестів полімеразної ланцюгової реакції. Втім чи підходять вони для роботи у львівських лабораторіях, наразі ще не відомо.

Нагадаємо, що раніше у Львівській ОДА пояснювали, що достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в Київ. Там у лабораторїі проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

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