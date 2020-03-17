Мешканців Львівщини віком понад 60 років закликають самоізолюватися вдома

Львівська обласна державна адміністрація закликала мешканців старше 60 років без нагальної потреби не виходити на вулицю. Про це 17 березня під час брифінгу заявив т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Андрій Васько, передає кореспондент Львівського порталу.

Посадовець звернувся до людей віком понад 60 років із закликом залишатися вдома в самоізоляції для запобігання поширення коронавірусної інфекції. Додавши, щоб літні люди не відвідували масові заходи, а також не користувалися громадським транспортом без необхідності.

«Не виходьте з дому, максимально перебувайте в самоізоляції вдома», – зазначив Андрій Васько.

При цьому він додав, що малозабезпечені групи мають бути забезпечені продуктовими наборами працівниками соцзахисту.

«Якщо захворіли і маєте найменші катаральні явища (нежить, температуру, кашель), залишайтеся вдома і контактуйте зі своїм сімейним лікарем, який вас і зорієнтує, чи є необхідність викликати швидку медичну допомогу або ж сам її викличе», – наголосив т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

Раніше Львівський портал інформував, що міська рада закликала львів’ян старше 60 років утриматись від перебування у громадських місцях.

Як відомо, станом на 17 березня у Львівській обласній інфекційній лікарні із підозрою на коронавірус перебувають 14 людей, 5 із них – мешканці Львова. У Львівській ОДА поінформували, що серед них нема тяжких пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легень.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Як писав Львівський портал, станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.