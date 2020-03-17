Львів’ян літнього віку закликають утриматись від перебування у громадських місцях

Львів’ян віком 60−90 років закликають приділити особливу увагу своєму здоров’ю та утриматись від перебування у громадських місцях. Адже найбільшою групою ризику інфікування коронавірусом є люди похилого віку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Начальник управління охорони здоров’я Володимир Зуб закликав максимально багато уваги приділяти людям похилого віку.

«Сьогодні молоді люди знають, що у молодому віці вони, як правило, одужують та залишаються живими. Дехто з молоді веде себе безпечно через це. Однак, якщо молода людина захворіє і принесе цей вірус у свою домівку, інфікувавши своїх старших родичів, то не факт , що вони одужають. Адже перебіг цього захворювання дуже важкий для людей старечого та похилого віку. Ми всі повинні бути обережними та попросити своїх старших родичів та близьких залишатись вдома та не виходити без гострої потреби на вулицю. Ви маєте потурбуватись про них та заспокоїти. Якщо маєте змогу, сходіть замість них до магазину, оплатіть компослуги у касах чи купіть продукти. Для них це дуже важливо», – повідомив Володимир Зуб.

Також він зазначив, що важливим є те, щоб люди, які прибувають з-за кордону, залишались два тижні на карантині та контактували з сімейним лікарем за будь-яких тривожних симптомів.

«Ні в якому разі не можна їздити громадським транспортом у поліклініку, лише викликати медиків додому», – додав головний лікар Львова.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 17 березня, уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями, а «Укрзалізницю» зобов’язали скасувати всі внутрішні пасажирські рейси. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

На Львівщині із підозрою на коронавірус наразі ізолювали вісьмох людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від сьогодні, 16 березня, призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.