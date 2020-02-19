Іран вкотре заявив, що не віддасть «чорні скриньки» літака МАУ

В Ірані повідомили, що не будуть передавати іншим країнам «чорні скриньки» збитого 8 січня поблизу Тегерана українського літака МАУ. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф повідомляє, передає ZN.

«Ми маємо право розшифровувати «чорні скриньки» самостійно. Ми маємо право бути присутніми на кожному дослідженні «чорних скриньок». Якщо хтось очікує від нас, що ми передамо «чорні скриньки» іншим для розшифровки, аби це зробили замість нас, то ми цього точно не робитимемо», – заявив Джавад Заріф.

Раніше міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що «чорна скринька» зі збитого 8 січня під Тегераном літака авіакомпанії «МАУ» отримала серйозні пошкодження і потребує ремонту.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

У МАУ запевняли, що літак Boeing 737 був справним. Натомість іранські слідчі переконували, що літак загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Своєю чергою Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна «глибоко шкодує про цю трагічну помилку» і запевнив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідувати.

Відповідальність за аварію українського літака МАУ під Тегераном взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР) – військова гілка виконавчої влади Ірану. Підозрюваних у причетності до збиття літака МАУ арештували.

Згодом Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину. Тепер авіакатастрофу розслідують статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Ірану «цілковитого визнання вини» Ірану у збитті українського літака МАУ, повернення тіл загиблих та на виплати компенсацій.

Зі свого боку Кабмін виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Додамо, що в мережі публікували відео, яке «зловило» падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном. Також Офіс президента опублікував фотодокази збиття літака МАУ у Тегерані.

Зауважимо, що Тегеран поки не прийняв рішення про передачу чорних скриньок зі збитого літака МАУ в іншу країну для розшифровки.

19 січня тіла загиблих українців повернули додому.