Іран назвав брехливими звинувачення про збиття українського літака

Офіційний представник уряду Ірану назвав брехливими звинувачення про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» був збитий іранською ракетою. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на іранське державне агентство IRNA.

«Це брехня, і ніхто не візьме на себе відповідальність за велику брехню», – сказав Алі Рабей після того, як прем’єр Канади, а опісля і прем’єр Британії заявили, що дані розвідки вказують на збиття Boeing-737 МАУ іранською ракетою.

Він рекомендував уряду США стежити за результатами слідчого комітету, а не брехати і розробляти психологічні операції.

«Дуже шкода, що ця психологічна операція уряду США і тих, хто підтримує її свідомо і несвідомо, додає гіркоти до почуттів сімей загиблих, і, поширюючи цю брехню, переслідує свою мету», – заявив представник іранського уряду.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Іранські слідчі переконані, що літак МАУ загорівся ще в повітрі.

Водночас канадська розвідка повідомила, що літак МАУ в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

Також додамо, що у мережі опублікували відеозапис, на якому нібито ракета збиває літак «Міжнародних авіаліній України» у повітрі над Тегераном.