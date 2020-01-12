Родинам загиблих в авіакатастрофі літака МАУ уряд виділить по 200 тисяч

Кабмін виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції. Про це у своєму відеозверненні заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Львівський портал.

Окрім виділення сім’ям усіх загиблих українців в авіакатастрофі по 200 тисяч гривень, уряд гарантує їм «всебічну підтримку» і юридичну допомогу.

«Ми також проконтролюємо, щоб сім’ї кожного загиблого отримали страхову виплату, передбачену Монреальською конвенцією. Ми надамо необхідну юридичну підтримку у поданні позовних та інших заяв для відновлення справедливості, якщо якась зі сімей буде потребувати такої допомоги», – зауважив Гончарук.

Він також нагадав, що авіакомпанія МАУ здійснить виплати родинам членів екіпажу відповідно до колективного договору.

«Наші дипломати вже працюють за всіма методами, які є в міжнародному правовому полі, щоби домогтися компенсацій від іранської сторони. Розумію, що жодні компенсації не втамують цього болю, але Україна відстоює справедливість», – додав Олексій Гончарук.

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Нагадаємо, вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Своєю чергою Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна «глибоко шкодує про цю трагічну помилку» і запевнив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідувати.

Дещо пізніше 11 січня відповідальність за аварію українського літака МАУ під Тегераном взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР) – військова гілка виконавчої влади Ірану.

Згодом Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину. Тепер авіакатастрофу розслідують статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

У МАУ запевняли, що літак Boeing 737 був справним. Натомість іранські слідчі переконували, що літак загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Ірану «цілковитого визнання вини» Ірану у збитті українського літака МАУ, повернення тіл загиблих та на виплати компенсацій.

Додамо, що в мережі публікували відео, яке «зловило» падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном.

Також Офіс президента 11 січня опублікував фотодокази збиття літака МАУ у Тегерані.