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Українські експерти отримали доступ до «чорних скриньок» літака МАУ, – Пристайко

Ольга Денисяка

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Українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані. Про це повідомив під час брифінгу міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає ZN.

 

«Ми отримуємо повну співпрацю з іранського боку. Ми отримали доступ до деталей літака, місця падіння. Поліція забезпечила безпеку місця падіння», – заявив Пристайко.

Він зазначив, що українські експерти отримали доступ до бортових самописців. За словами міністра, реконструкцію переговорів планують почати вже найближчим часом.

Окрім того, експерти з України отримали доступ до записів диспетчерів із центру управління польотами в аеропорту Тегарана. Пристайко зауважив, що жодну із версій авіакатастрофи не відкидають.

Зазначимо, раніше президент України закликав, уряди США, Канади та Великої Британії  надати дані та докази, які стосуються катастрофи у розпорядження комісії з розслідування причин.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Іранські слідчі переконані, що літак МАУ загорівся ще в повітрі.

Водночас канадська розвідка повідомила, що літак МАУ в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

Також додамо, що у мережі опублікували відеозапис, на якому нібито ракета збиває літак «Міжнародних авіаліній України» у повітрі над Тегераном.

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