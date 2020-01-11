Корпус вартових ісламської революції взяв відповідальність за збиття літака МАУ

Корпус вартових ісламської революції (КВІР), військова гілка виконавчої влади Ірану, взяв на себе відповідальність за аварію українського літака МАУ під Тегераном. Про це пише УП із посиланням на іранське агентство Таснім.

«Я особисто приймаю на себе повну відповідальність за ненавмисне падіння українського літака», – заявив командувач аерокосмічними силами КВІР Аміра-Алі Хаджизаде.

За словами генерала, оборонна система Ірану помилково визначила український літак як крилату ракету через напрямок, в якому він летів.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Своєю чергою Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна «глибоко шкодує про цю трагічну помилку» і запевнив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідувати.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Натомість іранські слідчі переконували, що літак МАУ загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

Раніше президент України закликав уряди США, Канади та Великої Британії надати дані та докази, які стосуються катастрофи у розпорядження спецкомісії, яка розслідує причини авіакатастрофи. 10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Додамо, що в мережі публікували відео, яке «зловило» падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном.

Також Офіс президента 11 січня опублікував фотодокази збиття літака МАУ і Тегерані.