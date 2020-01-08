В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака МАУ

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко у Twitter опублікував попередній список іноземних громадян, які були пасажирами Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), що розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану.
Так, за інформацією МЗС, наразі відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:
- Іран – 82;
- Канада – 63;
- Україна – 2 + 9 (екіпаж);
- Швеція – 10;
- Афганістан – 4;
- ФРН – 3;
- Велика Британія – 3.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 8 січня, літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.
Глава Центру зв’язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі заявив, що ймовірною причиною катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» Boeing 737, що розбився в Тегерані, стало загоряння двигуна.
Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерані.
В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців.
Вероніка Рой