Офіс президента показав фотодокази збиття літака МАУ в Тегерані

Експерти Оперативного штабу при РНБО, який створили для розслідування авіакатастрофи пасажирського літака українських авіаліній МАУ, працюють на місці падіння літака в Тегерані. Фото з місця події опублікував Офіс президента на своїй сторінці у Facebook. На світлинах видно невеликі отвори в частинах літака. Про це повідомляє Львівський портал.

В Офісі президента зауважують, що українським фахівцям в Ірані надали всі відео-, фото- та інші матеріали для аналізу авіакатастрофи пасажирського літака МАУ. Зараз експерти продовжують працювати, щоб провести всі необхідні юридичні процедури.

«На підставі зібраної інформації нашою експертною групою ми мали достатньо даних, щоб розуміти, що розслідування відбудеться об’єктивно та в стислі терміни. Політична частина роботи завершена. Наші фахівці продовжують працювати, щоб провести всі необхідні юридичні процедури», – йдеться у повідомленні.

«У страшній трагедії в Тегерані Україна показала, що має на кого покластися. І оперативний штаб при РНБО в цілому, і група експертів в Ірані зокрема працювали цілодобово й ретельно. Їм надавали всю потрібну інформацію. Україна вже знає причину трагічної загибелі 176 людей, але повинна продовжити роботу для завершення юридичної частини розслідування. Вічна пам’ять загиблим», – написав на своїй сторінці у Facebook Володимир Зеленський.

Водночас сьогодні, 11 січня, Володимир Зеленський звернеться до українців щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані.

Відеозвернення заплановане після 17:00 год., коли глава держави обговорить деталі авіакатастрофи з фахівцями, які зараз працюють на місці, а також із Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані.

Нагадаємо, вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Натомість іранські слідчі переконували, що літак МАУ загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

Раніше президент України закликав уряди США, Канади та Великої Британії надати дані та докази, які стосуються катастрофи у розпорядження спецкомісії, яка розслідує причини авіакатастрофи.

10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Додамо, що в мережі публікували відео, яке «зловило» падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном.

Фото: Офіс президента