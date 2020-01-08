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Авіакатастрофа в Ірані: в МАУ заявляють, що літак був справний

Вероніка Рой

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Літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), що розбився сьогодні вранці незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану, був справний. Про це сьогодні під час брифінгу розповів технічний директор МАУ Олександр Шафієв, передає Львівський портал.

 

«Літак 2016 року випуску. Його отримали безпосередньо із заводу Boeing. До цього не експлуатувався ніде. Зауважень щодо матчастини не було, останню перевірку проходив 6 січня. Літак був справний. І від екіпажу ні по прильоту в Тегеран, ні перед вильотом жодних зауважень не було» – сказав Шафієв.

Своєю чергою, віцепрезидент МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський зазначив, що помилка екіпажу є мінімальною.

«Враховуючи складність самого рейсу, наш екіпаж відпочивав в готелі Тегерану перед вильотом Знаючи, що Тегеран не є простим аеропортом, наші всі підготовки всього льотного складу на 737 останні кілька років проводяться в аеропорту Тегерана. У процесі перевірок перевірялися майстерність льотчика, аби оцінити їхні дії саме в аварійній ситуації. На сьогодні, маючи дані, що літак набрав 240 метрів висоту, помилка екіпажу мінімальна. Враховуючи їх досвід, важко сказати, що там могло бути щось із екіпажем» – пояснив він.

Сосновський додав, що командир Володимир Японенко мав 11 600 годин нальоту, майже весь на літаку Boeing 737, інструктор Олексій Наумкін – 12 тисяч годин нальоту, другий пілот Сергій Хоменко – 7600 годин нальоту.

Зазначимо, раніше глава Центру зв’язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі заявив, що ймовірною причиною катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» Boeing 737, що розбився в Тегерані, стало загоряння двигуна.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 8 січня, літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерані.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

 

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