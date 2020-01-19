В Україну повернули тіла загиблих збитого літака МАУ. Церемонія вшанування

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» вшановують загиблих пасажирського літака «Міжнародних авіалінії України», який було збито в Ірані.

Борт із 11-ма тілами загиблих українців повернувся в Україну близько 11.00.

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Після цього на летовищі почалася церемонія вшанування пам’яті загиблих.

На церемонії прощання присутні родичі та колеги членів екіпажу літака, а також усе вище керівництво держави.

Церемонія прощання триватиме до 19:00, із 13:00 долучитися до неї зможуть усі охочі.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

У МАУ запевняли, що літак Boeing 737 був справним. Натомість іранські слідчі переконували, що літак загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Своєю чергою Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна «глибоко шкодує про цю трагічну помилку» і запевнив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідувати.

Відповідальність за аварію українського літака МАУ під Тегераном взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР) – військова гілка виконавчої влади Ірану. Підозрюваних у причетності до збиття літака МАУ арештували.

Згодом Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину. Тепер авіакатастрофу розслідують статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Ірану «цілковитого визнання вини» Ірану у збитті українського літака МАУ, повернення тіл загиблих та на виплати компенсацій.

Зі свого боку Кабмін виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Додамо, що в мережі публікували відео, яке «зловило» падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном. Також Офіс президента опублікував фотодокази збиття літака МАУ у Тегерані.