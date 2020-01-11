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Чекаємо від Ірану на покарання винних і компенсації, – Зеленський

Наталя Дуляба

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Президент України Володимир Зеленський наполягає на «цілковитому визнанні вини» Ірану у збитті українського літака МАУ, поверненні тіл загиблих та на виплаті компенсацій. Про це він написав сьогодні, 11 січня, на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

«Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах», – написав президент.

Зеленський висловив сподівання, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон.

Нагадаємо, вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Своєю чергою Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна «глибоко шкодує про цю трагічну помилку» і запевнив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідувати.

Дещо пізніше 11 січня відповідальність за аварію українського літака МАУ під Тегераном взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР) – військова гілка виконавчої влади Ірану.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Натомість іранські слідчі переконували, що літак МАУ загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

Раніше президент України закликав уряди США, Канади та Великої Британії надати дані та докази, які стосуються катастрофи у розпорядження спецкомісії, яка розслідує причини авіакатастрофи. 10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Додамо, що в мережі публікували відео, яке «зловило» падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном.

Також Офіс президента 11 січня опублікував фотодокази збиття літака МАУ і Тегерані.

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