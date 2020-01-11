Іран визнав, що збив український літак

Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Про це пише УП із посиланням на The New York Times.

Сьогодні вранці, 11 січня, таку заяву зробили іранські військові. За їхніми словами, це трапилось помилково через те, що літак здійснив різкий поворот у бік засекреченої військової бази.

Як йдеться в заяві, літак «прийняв положення і висоту ворожої цілі», коли наблизився до бази іранського Корпусу вартових Ісламської революції (елітний військовий підрозділ – ред). Саме в цих умовах «через людську помилку» літак «потрапив під обстріл».

«Сумний день. Попередні висновки внутрішніх розслідувань збройних сил: людська помилка у часи кризи, спричиненої авантюризмом США, призвела до катастрофи. Наші глибокі вибачення та співчуття нашому народові, сім’ям загиблих та іншим постраждалим країнам», – написав міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф у Twitter.

Зазначимо, що напередодні офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Натомість іранські слідчі переконували, що літак МАУ загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

Раніше президент України закликав уряди США, Канади та Великої Британії надати дані та докази, які стосуються катастрофи у розпорядження спецкомісії, яка розслідує причини авіакатастрофи.

10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Додамо, що в мережі публікували відео, яке «зловило» падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном.