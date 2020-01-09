Іранські слідчі переконані, що літак МАУ загорівся ще в повітрі. Чорні скриньки пошкоджені

Український пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав катастрофи вранці 8 січня в Тегерані, був охоплений полум’ям ще у повітрі. Про це із посиланням на іранських слідчих пише DW, передає УП.

Слідчі комісії під керівництвом Організації цивільної авіації Ірану зазначили, що екіпаж українського літака намагався повернути літак в аеропорт Тегерана, однак не звертався з проханням по допомогу за допомогою радіозв’язку.

Ця інформацію вдалося отримати від очевидців падіння літака, що перебували на землі, а також від свідків, які знаходились на борту авіалайнера, що пролітав неподалік місця катастрофи.

Зазначається, що після падіння Boeing 737 відбувся «потужний вибух» – ймовірно, через те, що літак був повністю заправлений паливом для перельоту до Києва.

Слідчі зазначили, що обидві так звані чорні скриньки були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена.

До цього у Організації цивільної авіації Ірану заявили, що не передадуть «чорні скриньки» (бортові самописці) з розбитого літака компанії Boeing чи американцям, із якими є протистояння.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

9 січня 2020 року в Україні оголосили днем жалоби.