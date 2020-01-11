Збиття літака МАУ: Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину

Правоохоронці змінили кваліфікацію у провадженні щодо катастрофи літака МАУ в Ірані, яка сталась 8 січня. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора.

«За результатами опрацювання даних, отриманих в результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів з місця трагедії, та, враховуючи визнання Іраном збиття літака авіакомпанії «МАУ» військовими цієї країни, Офіс генерального прокурора прийняв рішення про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, за яким відкрито провадження. Наразі слідство продовжуватиметься за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака», – йдеться у повідомленні.

Проведення досудового розслідування доручили Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

Зазначимо, дотепер авіакатастрофу літака МАУ розслідували за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації авіасудна.

Нагадаємо, вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Своєю чергою Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна «глибоко шкодує про цю трагічну помилку» і запевнив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідувати.

Дещо пізніше 11 січня відповідальність за аварію українського літака МАУ під Тегераном взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР) – військова гілка виконавчої влади Ірану.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Натомість іранські слідчі переконували, що літак МАУ загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

Раніше президент України закликав уряди США, Канади та Великої Британії надати дані та докази, які стосуються катастрофи у розпорядження спецкомісії, яка розслідує причини авіакатастрофи. 10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Додамо, що в мережі публікували відео, яке «зловило» падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном.

Також Офіс президента 11 січня опублікував фотодокази збиття літака МАУ у Тегерані.