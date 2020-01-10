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Літак МАУ в Ірані збили ракетою, – канадська розвідка

Андрій Котенський

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Розвідувальні дані свідчать, що літак «Міжнародних авіаліній України» після зльоту в Тегерані збила іранська ракета. Про це на прес-конференції у Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

 

«Ми маємо розвідувальні дані з кількох джерел, у тому числі від союзників та нашу власну інформацію. Докази свідчать, що літак був збитий іранською ракетою класу «земля-повітря», – сказав Трюдо.

Він додав, що ракетний удар по літаку «міг бути ненавмисним». «Канада разом із союзниками працює над забезпеченням проведення усестороннього та надійного розслідування, що встановить причини фатальної аварії», – зазначив глава уряду Канади.

На його переконання, на тлі нової інформації «ще більш важливо точно дізнатися, як подібна трагедія могла трапитися». «Родини жертв та всі канадці прагнуть відповідей. Я хочу відповідей. Це означає прозорість, підзвітність та справедливість, і наш уряд не спиниться, поки не досягне цього», – підсумував Трюдо.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Іранські слідчі переконані, що літак МАУ загорівся ще в повітрі.

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