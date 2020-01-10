З'явилося нове відео падіння літака МАУ

Сьогодні, 10 січня, у Twitter з’явилося відео, на якому зафіксоване падіння літака МАУ, який розбився під Тегераном, передає УП.

На відео, знятому з автомобіля, літак горить у повітрі щонайменше 56 секунд і вибухає в момент контакту з землею.

For the past 48 hours there were 3 main videos circulating for #UkranianPlaneCrash #PS752, 2 of them show the plane burning for around a minute till hitting the ground, while in the video that shows a missile hitting the plane, there’s a brief spark for few sec and then off pic.twitter.com/5FJhLNryBY — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020

Зазначимо, сьогодні українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Раніше президент України закликав, уряди США, Канади та Великої Британії надати дані та докази, які стосуються катастрофи у розпорядження комісії з розслідування причин.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Іранські слідчі переконані, що літак МАУ загорівся ще в повітрі.

Водночас канадська розвідка повідомила, що літак МАУ в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

Також додамо, що у мережі опублікували відеозапис, на якому нібито ракета збиває літак «Міжнародних авіаліній України» у повітрі над Тегераном.