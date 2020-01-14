Іран арештував підозрюваних у збитті літака МАУ

В Ірані арештували людей, яких підозрюють у причетності до збиття літака МАУ, на борту якого загинули 176 людей, зокрема, 11 українців. Про це повідомляє BBC Україна із посиланням на Reuters та AP.

Про це розповів речник судової влади Ірану Голамхосейн Ісмаілі, проте чиновник не навів жодних подробиць щодо арештованих.

Водночас, як повідомляє Європейська правда, президент Ірану Хасан Рухані заявив, що в рамках судової системи буде створений спеціальний суд для розслідування причин катастрофи українського літака під Тегераном.

«Судова система повинна мати спеціальний суд з верховним суддею і десятками експертів. Це не звичайний випадок, увага всього світу буде прикута до цього суду», – наголосив Хасан Рухані.

Разом з тим президент Ірану не зміг стриматись від звинувачень на адресу США.

«Винен не тільки той, хто натиснув на кнопку. Є й інші. Наші люди знають, що це була помилка. Але які обставини привели до такої помилки? Корінь усіх печалей знаходиться в Америці», – заявив Рухані.

Нагадаємо, вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Своєю чергою Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна «глибоко шкодує про цю трагічну помилку» і запевнив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідувати.

Дещо пізніше 11 січня відповідальність за аварію українського літака МАУ під Тегераном взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР) – військова гілка виконавчої влади Ірану.

Згодом Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину. Тепер авіакатастрофу розслідують статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

У МАУ запевняли, що літак Boeing 737 був справним. Натомість іранські слідчі переконували, що літак загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Ірану «цілковитого визнання вини» Ірану у збитті українського літака МАУ, повернення тіл загиблих та на виплати компенсацій.

Зі свого боку Кабмін виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Згодом Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані. Останній запевнив, що тіла загиблих в авіакатастрофі українців повернуть додому протягом наступного тижня.

Додамо, що в мережі публікували відео, яке «зловило» падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном. Також Офіс президента 11 січня опублікував фотодокази збиття літака МАУ у Тегерані.