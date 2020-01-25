ОСТАННІ НОВИНИ

В МЗС Ірану заявили, що винний у катастрофі літака МАУ перебуває у в'язниці

Вероніка Рой

|

Керівник міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що винний у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана станом на сьогодні перебуває у в’язниці. Про це пише Укрінформ з посиланням на агенцію MEHR.

 

«Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив у інтерв’ю, що чоловік, який 8 січня помилково збив український пасажирський літак неподалік Тегерана, нині знаходиться у в’язниці», – йдеться у повідомленні.

На запитання, чому іранському уряду знадобилися три дні, щоб визнати, що літак був збитий, Заріф відповів: «Це була складна ситуація у складний час. Іншим знадобилося набагато більше часу. Майже 32 роки тому США збили іранський пасажирський літак. На сьогодні ми ще не отримали офіційного вибачення. Американський офіцер, відповідальний за його збиття, навіть отримав медаль. Тим часом іранський військовий, помилка якого призвела до катастрофи українського літака, знаходиться у в’язниці».

Як повідомляв Львівський портал, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

У МАУ запевняли, що літак Boeing 737 був справним. Натомість іранські слідчі переконували, що літак загорівся ще в повітрі. А канадська розвідка повідомляла, що літак в Ірані збили ракетою «земля – повітря».

10 січня українським експертам надали доступ до «чорних скриньок» літака «Міжнародних авіаліній України», який розбився у Тегерані.

Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що 8 січня збив український пасажирський літак авіакомпанії «МАУ» над Тегераном. Хоча раніше офіційні представники Ірану відкидали звинувачення у збитті літака ракетою.

Своєю чергою Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що країна «глибоко шкодує про цю трагічну помилку» і запевнив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідувати.

Відповідальність за аварію українського літака МАУ під Тегераном взяв на себе Корпус вартових ісламської революції (КВІР) – військова гілка виконавчої влади Ірану. Підозрюваних у причетності до збиття літака МАУ арештували.

Згодом Офіс генпрокурора змінив кваліфікацію злочину. Тепер авіакатастрофу розслідують статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Ірану «цілковитого визнання вини» Ірану у збитті українського літака МАУ, повернення тіл загиблих та на виплати компенсацій.

Зі свого боку Кабмін виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Додамо, що в мережі публікували відео, яке «зловило» падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном. Також Офіс президента опублікував фотодокази збиття літака МАУ у Тегерані.

Зауважимо, що Тегеран поки не прийняв рішення про передачу чорних скриньок зі збитого літака МАУ в іншу країну для розшифровки.

19 січня тіла загиблих українців повернули додому.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...