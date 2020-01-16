Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення

Сьогодні, 16 січня, після капітального ремонту відкривають для проїзду вулицю Замарстинівську у Львові, на якій ремонт не проводили понад 40 років. Відтак Львівський розповідає, як майже два роки тривала масштабна реконструкція цієї вулиці.

Розпочнемо з того, що вулиця Замарстинівська не бачила ремонту більше 40 років, найгірша ситуація була з трамвайною колією, яку тут не відновлювали з 1973 року. Тож подальша її експлуатація могла б призвести до сходження трамваїв з рейок.

2017 рік. У міській раді Львова планували розпочати капітальний ремонт вул. Замарстинівської ще у липні 2017 року. Тоді мова йшла про ділянку від Замарстинівської до Липинського. Проте у листопаді міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що за ремонт цієї вулиці візьмуться вже з 2018 року, оскільки виникли проблеми проєктом реконструкції.

Втім через те, що в «Львівелектротрансі» почали бити на сполох через занедбану трамвайну колію, Замарстинівську таки закрили наприкінці 2017-го для руху електротранспорту.

Лютий-березень 2018 року. 16 лютого ЛКП «Львівавтодор» отримав дозвіл від Державної архітектруно-будівельної інспекції на проведення реконструкції Замарстинівської. Згодом у тендері на перемогла турецька компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл», яка ремонтувала вулицю майже за 85 мільйонів гривень. Всі роботи мали проводити у декілька етапів і завершити повинні були за 22 місяці. Серед основних змін, які передбачав проєкт, — оновлення трамвайних колій, заміна дорожнього покриття, колектора, комунікацій, встановлення вуличного освітлення тощо.

Розпочати ремонт Замарстинівської вдалось 5 березня. Тоді для руху транспорту закрили частину від вул. Липинського до вул. Східної. Тут демонтували трамвайні колії, контактну мережу і зовнішнє освітлення, а також зняли асфальт і бруківку.

Травень 2018 року. Ремонт вул. Замарстинівської у Львові розпочали на початку березня, однак наприкінці травня його призупинили через виявлені нестійкі ґрунти – плавуни. Через це міській раді довелось замовляти додаткове обстеження ґрунтів та вносити корективи до документації. Цей процес затягнувся до червня. Відновили ремонт Замарстинівської 8 червня.

Серпень 2018 року. До серпня на вулиці Замарстинівській вдалось зацементувати плавуни та унеможливили техногенні проблеми, також тут почали прокладати колектор. Через плавучі ґрунти дорожники суттєво відстали від графіку, адже на вирішення проблем пішло декілька місяців. Водночас на одному з брифінгів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий запевняв, що незважаючи на кількамісячні затримки, відкрити оновлену Замарстинівську хочуть до 1 грудня 2019 року.

Лютий-березень 2019 року. У мерії Львова запевняли, що реконструкцію вулиці Замарстинівської не зупинять навіть у зимовий період. Завершити ділянку від вул. Липинського до вул. Східної дорожники змогли фактично наприкінці лютого і взялися за наступний відрізок. Так, 22 лютого для транспорту перекрили ділянку від вул. Липинського до вул. Дашкевича.

Травень 2019 року. Дорожники на Замарстинівській перекрили одразу дві ділянки: від вул. Липинського до вул. Завдоської, а також від вул. Липинського до вул. Торф’яної. Крім цього, 8 травня на Замарстинівській почали монтаж рейок трамвайної колії.

Липень-серпень 2019 року. Першу ділянку вулиці Замарстинівської, від Липинського до вул. Малинової, відкрили 15 липня, ще одну частину Замарстинівської – відрізок до вул. Циганівка – 27 серпня. Хоча останню ділянку спочатку обіцяли відкрити ще у червні, а згодом все відтермінували до середини липня.

Вересень 2019 року. У Львівській міській раді заявили, що повністю відремонтовану вулицю Замарстинівську відкриють для автотранспорту та для трамваїв до кінця 2019 року, хоча раніше планували це зробити до 1 грудня 2019-го. При цьому Андрій Садовий був переконаний, що Замарстинівська мала бути зроблена вже давно, але, на його думку, цьому завадили нестійкі ґрунти.

Жовтень-листопад 2019 року. Під час прокладання каналізаційного колектора на Замарстинівській просіла фасадна стіна будинку на вул. Хімічній, 2. Мешканців аварійного будинку вирішили негайно відселити, тому їм дали вибір: переїхати у те помешкання, яке запропонує мерія, або самостійно знайти житло, але отримати матеріальну допомогу. Відновити будинок на вул. Хімічній, 2 мають орієнтовно до літа 2020 року.

Грудень 2019 року. На початку грудня роботи на Замарстинівській суттєво активізувалися: щодня на об’єкті працювали від 50 до 100 осіб, аби встигнути відкрити оновлену вулицю до кінця року. Попередньо було заплановано, що відреконструйованою вулицею трамвай поїде ще до кінця 2019-го. Згодом цей дедлайн також змістився, тому у мерії назвали нову дату – 6 січня 2020 року.

Крім цього, львів’яни у соціальних мережах почали нарікати, що частину проїжджої частини Замарстинівської замість автентичної базальтової бруківки замощують різнокалібеним каменем. Хоча раніше посадовці мерії запевняли, що частину давньої бруківки на Замарстинівську повернуть, іншу частину замостять бруківкою із площі Двірцевої.

Січень 2020 року. 6 січня настало. Але трамваї так і не відновили рух вулицею Замарстинівською. Через два дні, 8 січня, трамвай лише у пробному режимі проїхався новозбудованою колією. При цьому мер Львова пообіцяв, що повністю відновлять рух транспорту по Замарстинівській уже 16 січня.

9 січня у Львівській міські раді повідомили, що для руху транспорту відкрили ділянку від вул. Липинського до вул. Торф’яної. Інші частини вул. Замарстинівської зараз перебувають на завершальному етапі.

В ЛКП «Львівавтодор» наголошували, що суттєвих змін у організації дорожнього руху Замарстинівська після ремонту не зазнає. Тут буде двосторонній напрям руху, як і раніше. Біля трамвайних зупинок організують з’являться зони паркування для автомобілів.

Додамо, що також від сьогодні, 16 січня, трамвай № 9 буде курсувати від вулиці Торф’яної до Залізничного вокзалу. На маршруті їздитимуть 10 трамваїв, інтервал руху становитиме 8 хвилин. Через ремонт Замарстинівської дотепер трамвай №9 курсував від залізничного вокзалу Львова до вул. Миколайчука.

Фото: Львівський портал, Dima Skrygin‎, соціальні мережі