ОСТАННІ НОВИНИ

Першу ділянку Замарстинівської обіцяють відкрити в середині липня

Вероніка Рой

|

Відкриття для проїзду першої ділянки дороги на вул. Замарстинівській, від вул. Липинського до вул. Цинагівка, відбудеться в середині липня. А до кінця цього року планують повністю закінчити цей об’єкт і відкрити його для руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомляють у мерії, зараз проводяться роботи по влаштуванні піщано-щебеневої основи під трамвайні колії на ділянці від вул. Баронча до вул. Циганівка.

«На вул. Замарстинівська ремонтні роботи продовжуються. Щоденно на цьому обꞌєкті працює 48−50 осіб і техніка. Ремонтні бригади замінюють інженерні мережі, облаштовують тротуари, прокладають трамвайну колію. Дорожнє покриття замощуємо бруківкою. Тобто вже зараз ми можемо бачити як вулиця буде виглядати в майбутньому.

Однією з найскладніших робіт, звичайно, є заміна колектора. Також залишається замінити водопровід у напрямку до вул. Гайдамацької і, відповідно, потім облаштувати дорожнє полотно у двох напрямках — до вул. Гайдамацької і вул. Торфꞌяної», — розповіла заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

На проїзній частині вул. Замарстинівської облаштовують острівці безпеки. Це повинно забезпечити безпеку як для пішоходів так і для водіїв.

За інформацією інженера ТзОВ «Онур» Віктора Онищука, у зв’язку з несприятливими погодними умовами — дощами, які спричинювали затоплення і замулення місць розриттів, де проводяться роботи із заміни інженерних мереж, ремонтні роботи були ускладнені. Тому відкриття для проїзду першої ділянки дороги — від вул. Липинського до вул. Цинагівка — відбудеться в середині липня.

Фото: ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін
Омелян ШЕВЧУК
Чи можливо динамічно розвивати торговельний бізнес, не підвищуючи цін

Чи можливо використовувати в Україні  сучасну європейську бізнес-модель, якщо розвиваєш свою справу в галузі торгівлі? Т...

Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»
Соломія Головіна
Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» та «Коли цвіте папороть»

Цього тижня Львівська опера запрошує на опери «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Коли цвіте папороть» Є. Станковича, які отримал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...