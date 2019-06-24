Першу ділянку Замарстинівської обіцяють відкрити в середині липня

Відкриття для проїзду першої ділянки дороги на вул. Замарстинівській, від вул. Липинського до вул. Цинагівка, відбудеться в середині липня. А до кінця цього року планують повністю закінчити цей об’єкт і відкрити його для руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляють у мерії, зараз проводяться роботи по влаштуванні піщано-щебеневої основи під трамвайні колії на ділянці від вул. Баронча до вул. Циганівка.

«На вул. Замарстинівська ремонтні роботи продовжуються. Щоденно на цьому обꞌєкті працює 48−50 осіб і техніка. Ремонтні бригади замінюють інженерні мережі, облаштовують тротуари, прокладають трамвайну колію. Дорожнє покриття замощуємо бруківкою. Тобто вже зараз ми можемо бачити як вулиця буде виглядати в майбутньому.

Однією з найскладніших робіт, звичайно, є заміна колектора. Також залишається замінити водопровід у напрямку до вул. Гайдамацької і, відповідно, потім облаштувати дорожнє полотно у двох напрямках — до вул. Гайдамацької і вул. Торфꞌяної», — розповіла заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

На проїзній частині вул. Замарстинівської облаштовують острівці безпеки. Це повинно забезпечити безпеку як для пішоходів так і для водіїв.

За інформацією інженера ТзОВ «Онур» Віктора Онищука, у зв’язку з несприятливими погодними умовами — дощами, які спричинювали затоплення і замулення місць розриттів, де проводяться роботи із заміни інженерних мереж, ремонтні роботи були ускладнені. Тому відкриття для проїзду першої ділянки дороги — від вул. Липинського до вул. Цинагівка — відбудеться в середині липня.

Фото: ЛМР