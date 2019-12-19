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Трамваї на Замарстинівську не встигнуть запустити до кінця року

Ольга Денисяка

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Відновити рух трамваїв на вулиці Замарстинівській планують до 6 січня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що до кінця року вулицю замостять бруківкою, а до 6 січня планують відновити рух трамваїв.

«На вул. Замарстинівська зараз працює Шляхово-ремонтне підприємство – проводить мощення бруківкою; робітники «Львівелектротранс» обладнують колії, а працівники компанії «ОНУР» підключають інженерні мережі до колектора. Колектор в районі вул. Хімічна, 2 вже облаштовано. Необхідно під’єднати його до інженерних мереж по вул. Дашкевича. На об’єкті кожен день працюють люди, аби до кінця року завершити усі роботи», – зазначила Ірина Маруняк.

За її словами, після замощення вулиці бруківкою вона має ще 10 днів вистоятися.

Раніше Львівський портал повідомляв, що У Львові активізувалися роботи з ремонту вулиці Замарстинівської. Щодня на об’єкті працює від 50 до 100 осіб, щоб за сприятливих погодних умов повністю завершити ремонт вулиці до кінця цього року.

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