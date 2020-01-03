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На Замарстинівській дорогу замощують каменем замість автентичної бруківки

Андрій Котенський

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Частину проїжджої частини вулиці Замарстинівської замість автентичної базальтової бруківки замощують різнокалібеним каменем. Про це свідчать світлини, які опублікували очевидці на спільноті Варта1.

«Це взагалі хтось контролює? Де вся бруківка, яка була викопана з цієї вулиці? – повідомив львів’янин Юрій Бала.

«Гаряча лінія Львова відхилила даний пост», – додав автор фото.

Судячи із фото, поворот на вулицю Ткацьку замощують різнокаліберним каменем…

Як відомо, до ремонту вулиця Замарстинівська була вимощена автентичною базальтовою бруківкою, левова частина якої була заасфальтована в радянські часи.

Ремонтні роботи вулиці Замарстинівської розпочалися ще з 5 березня 2018 року.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на реконструкцію 900 метрів вулиці Замарстинівської витратять 84 мільйони.

Фото: Юрій Бала та Google.maps

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