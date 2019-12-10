Із будинку, який просів через ремонт на Замарстинівській, повністю відселили мешканців

У житловому будинку № 2 на вул. Хімічній та у житловому будинку 51 на вул. Замарстинівській (колишні допоміжні будівлі лакофарбового заводу), які просіли під час реконструкції Замарстинівської, вже на 100% укріпили фундамент. Наразі всі мешканці будинків тимчасово відселені. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зауважимо, що роботи з реконструкції вул. Замарстинівської зараз тривають на ділянці від вул. Липинського до вул. Гайдамацької, і від вул. Липинського до вул. Торф’яної. Підрядник ТзОВ «Онур» активізував роботи на всіх ділянках. З минулого тижня щодня на об’єкті працює 50−70 осіб. За сприятливих погодних умов завершити основний об’єм робіт з ремонту вулиці планують до кінця цього року.

«У цілому я задоволений темпами робіт, які є сьогодні, була складність через просідання цих двох будинків. Це є будинки, які раніше були допоміжними для лако-фарбового заводу, там реально живуть люди, місяць часу велись дискусії, щоб ми надали цим людям тимчасово інше житло, поки велись роботи зі заміни колектора. Лишилось 20 м прокласти новий колектор, встановити камеру і з’єднати вул. Дашкевича до колектора і стоки з лако-фарбового заводу. Організація роботи на досить високому рівні, головне, щоб не було непередбачуваних ситуацій. Бо по цих двох будинках – для нас це був форс-мажор. Ми, фактично, сповільнили роботи на місяць, поки вели перемовини з людьми, щоб їх відселити. Коли ведуться роботи з колектором, коли багато є роботи під землею, встановити точну дату завершення робіт є складно. Завтра на обід будемо мати більше інформації, якщо все вийде ок і ми зможемо якісно встановити камеру і з’єднати стоки з лако-фарбового заводу, з’єднати це все з вул. Дашкевича, тоді все погане залишиться позаду», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Як пояснив прессекретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль, найскладніша ділянка – відрізок від вул. Хімічної до вул. Гайдамацької.

За його словами, це єдине місце, яке затримувало: там були зволожені ґрунти, через що пошкодився фундамент будинку на вул. Хімічній, 2 – Замарстинівській, 51.

«На сьогодні мешканців будинку відселили, і вже на 100% укріпили фундамент будівлі. Після проведення тендерних процедур, Шевченківська РА зробить капітальний ремонт будинку», – зазначив він.

Як повідомляв Львівський портал, жителі аварійного будинку мали вибір: переїхати у те помешкання, яке знайде мерія, або самостійно знайти житло, але отримати матеріальну допомогу.

Виконавчий комітет своїм рішенням встановив, що матеріальну допомогу на час проведення протиаварійних робіт виділятимуть мешканцям дев’ятьох квартир. Більшість із них орендуватиме однокімнатну квартиру, на яку отримуватиме по 10 500 гривень на місяць, а жителі двох квартир – по 16 000 гривень, оскільки винайматимуть двокімнатне житло.

Всі виплати здійснюватиме ЛКП «Львівавтодор». Щомісяця із бюджету Львова на це витрачатимуть 105 500 гривень.

Зазначимо, що на відновлення аварійного будинку на вул. Хімічній, 2 піде близько вісьмох місяців. Тобто всі роботи триватимуть орієнтовно до літа наступного року. Відтак найімовірніше, що мешканці отримуватимуть матеріальну допомогу від міськради весь цей час.