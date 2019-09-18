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Вулицю Замарстинівську відкрили б давно, якби не виявлені плавуни, – мерія

Соломія Головіна

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Вулицю Замарстинівську планують капітально відремонтувати і відкрити до кінця року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За словами міського голови Львова Андрія Садового, це найскладніший ремонт з усіх відремонтованих доріг у місті.

«Я пригадую всі ті дороги, які ми робили у Львові – Городоцька, Личаківська, але більш складної ділянки, ніж те, що ми маємо на Замарстинівській, ми ще не мали. Були проблеми з проектом, не були враховані плавуни, які тут є, на жаль. Це вже в минулому. Є ще ряд технічних питань, але та команда, яка зараз тут працює, знає що і як робити. До кінця цього року вул. Замарстинівська буде відкрита для проїзду автотранспорту, для трамваїв. В цілому, все йде за планом. Але такого складного процесу, який ми маємо тут, я не пригадую», – сказав він.

При цьому мер Львова додав, що вул. Замарстинівська мала бути зроблена вже давно, але проектант не врахував, що тут є плавуни.

«Коли це все розрили і побачили реальний стан, то жахнулись. Тому треба було робити підсилення, укріплення, запрошували фахівців з різних міст. Наразі все страшне лишилось позаду, роботи йдуть чітко по графіку. До кінця року вулиця буде відкрита для проїзду», – сказав він.

Фото: ЛМР

 

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